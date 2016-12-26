الأدوية المخفضة للكوليسترول تحارب الأمراض المعدية

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أظهرت أبحاث طبية حديثة أن بعض الأدوية المخفضة للكولسترول قد تحارب عددا من الأمراض المعدية، بما في ذلك، حمى التايفويد، الكلاميديا، الملاريا.

فقد توصل الباحثون في جامعة “ديوك” الأمريكية مؤخرا إلى أن البديل الجيني الذي يؤثر على مستويات الكولسترول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحمى “التايفويد”، في الوقت الذي أظهروا فيه أن العقاقير المخفضة للكولسترول قد تحمى ضد عدوى السالمونيلا.

وتعطي النتائج المتوصل إليها – والمنشورة في المجلة الطبية الصادرة عن “الأكاديمية الوطنية للعلوم” نظرة ثاقبة على الآليات التي تحكم القابلية البشرية للأمراض المعدية، كما يشيرون إلى السبل الممكنة لحماية أولئك الذين هم أكثر عرضة لمسببات الأمراض مثل بكتيريا السالمونيلا التي تخطف الكولسترول لتصيب الخلايا المضيفة.