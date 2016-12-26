الأرصاد: توقعات بهطول أمطار غزيرة على المشاعر خلال فترة الحج

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة أثناء فترة الحج بدءاً من يوم الأربعاء غرة ذي الحجة وحتى الـ 13 من ذات الشهر.وتوقعت الهيئة – بمشيئة الله-، تأثر مرتفعات منطقتي مكة المكرمة “تشمل المشاعر المقدسة”، والمدينة المنورة بتكون السحب الرعدية الممطرة، التي تُسبق برياح نشطة السرعة ناتجة عن التيارات الهابطة، وتحد من مدى الرؤية الأفقية، بسبب الأتربة المثارة خاصة في فترة ما بعد الظهيرة، وخلال المساء، وذلك من بداية الفترة حتى اليوم الـ7 من ذي الحجة .

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة بمشيئة الله من يوم الخميس الـ 2 من ذي الحجة إلى السبت الـ 4 من ذي الحجة، بينما تقل الفرصة تدريجياً خلال نهاية الفترة، في حين يتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى ما بين 42 إلى 45 درجة مئوية، والصغرى ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية، وتتراوح نسبة الرطوبة ما بين 45 إلى 85%.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي للاطلاع على الأعمال التي تقدمها الهيئة بالمشاعر المقدسة، حيث رافقه خلالها رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي وعدد من المختصين في الهيئة.

واستمع المهندس الفضلي إلى شرح قدمه الدكتور الثقفي عن ما تقدمه الهيئة من أعمال في مجالي الأرصاد وحماية البيئة، وما تقوم به غرفة العمليات التي بدأت أعمالها في تقديم المعلومات الأرصادية والبيئية للجهات المستفيدة على مدار الـ 24 ساعة وفقاً للخطط المعدة لذلك.