الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية.. «بنزين 91» بـ(1.37) ريال للتر و«بنزين 95» بـ(2.04) ريال

الجزيرة – واس:

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تطبيق الأسعار الجديدة لمنتجات الطاقة لتكون وفقا لما يلي: «بنزين 91» بـ 37 . 1 ريال للتر، «بنزين 95» بـ04 .2 ريال للتر، الديزل «للصناعة والمرافق» 378 هللة للتر، الديزل «النقل» (لم يتغير السعر الأساسي السابق) 47 هللة للتر، الكيروسين (لم يتغير السعر الأساسي السابق) بـ64 هللة، مشيرة إلى أن الأسعار أعلاه تشمل على ضريبة القيمة المضافة. وجاء ذلك في بيان تضمن: بأنه إلحاقا ببيان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الصادر بتاريخ 24 ربيع الأول 1439هـ الموافق 12 ديسمبر 2017، حول خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة (المشتقات النفطية المحلية) التي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها، فقد تقرر تطبيق الأسعار الموضحة في الجدول أدناه، مع نهاية آخر ساعة في يوم الأحد 13 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2017م، أي ابتداء من الساعة الثانية عشرة؛ منتصف الليل وبداية يوم الاثنين 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م. ومن الجدير بالذكر أن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الامدادات، وأن العقوبات النظامية ستطبق بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات، كما ستقدم شركة أرامكو السعودية لعملائها معلومات تفصيلية توضح آليات تطبيق هذه الأسعار. من جهتها أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تكثيف جولاتها الرقابية على محطات الوقود في جميع مناطق المملكة للتأكد من وفرة المواد البترولية وضبط مخالفات الامتناع عن البيع. واتخذت الوزارة كافة الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة. وكثفت الوزارة الفرق الرقابية للقيام بالحملات التفتيشية والجولات الرقابية ومباشرة البلاغات التي ترد من المستهلكين بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة، كما وجهت فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخافة، واتخاذ الإجراءات النظامية فوراً. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها تعمل مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتخفيف الآثار المحتملة جراء الإصلاحات الاقتصادية. ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أوعبر تطبيق (بلاغ تجاري). بدورها قالت شركة أرامكو السعودية أنه انطلاقًا من حرص الشركة على إمداد السوق المحلية بالمنتجات البترولية بشكل متواصل، وإشارة إلى خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار بعض المنتجات البترولية التي تم الإعلان عنها من قِبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فإن الشركة تؤكد أنها مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع احتياجاتها من المنتجات البترولية، مشيرة إلى أنها وضعت جميع الآليات والأنظمة اللازمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية. وفي الوقت نفسه، فإن أرامكو السعودية تهيب بجميع عملائها من موزعين وأصحاب محطات وقود ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة المُعلن عنها بما يخدم الوطن والمواطن ويضمن وصول المنتج للمستهلك النهائي.