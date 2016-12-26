الأفوكادو والمكسرات تسبب زيادة الوزن

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أوضح تقرير نشره موقع “health” الأمريكي الفوائد الصحية لتناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية الموجودة في الأطعمة مثل الأفوكادو والمكسرات والسلمون وزيت الزيتون البكر، مشيرًا إلى أن لها فوائد كثيرة، فهي توفر للجسم طاقة دائمة، والشعور بالسعادة لفترة أطول.كما تساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ومع ذلك، فإن جميع الدهون الغذائية، الدهون غير المشبعة والدهون المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة، هي أكثر كثافة من السعرات الحرارية من البروتين والكربوهيدرات، لذلك زيادة من تناول هذه الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

وينصح روشيني راجاباكساهو أستاذ مساعد في الطب في كلية الطب بجامعة نيويورك، بالحصول على نسبة معتدلة من السعرات الحرارية والتي تتراوح مابين 25 إلى 35 % من السعرات الحرارية اليومية من الدهون غير المشبعة وغير المشبعة.