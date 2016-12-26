الأمم المتحدة تعتمد بدء العمل بالنظام العربي الموحد للرومنة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

صادق مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر ,المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية الذي أنهى أعماله الخميس الماضي في نيويورك , على النظام العربي الموحّد للرومنة الذي رفعته الشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية عقب اجتماعها في العاصمة السعودية الرياض مايو الماضي بموافقة كريمة من المقام السامي ، وبمبادرة من اللجنة الوطنية السعودية لأسماء الأماكن الجغرافية.

وشاركت المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر الدولي بوفد مكون من ممثلي دارة الملك عبدالعزيز، والهيئة العامة للمساحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقام الوفد بدور رائد وفعّال في شرح النظام الجديد وإقناع المجتمعين بإقرار بنوده واعتماده والعمل به وبدعم لامحدود من البعثة السعودية في الأمم المتحدة، ومن ذلك أن اللجنة الوطنية لأسماء الأماكن الجغرافية وزعت كتاباً خاصاً يوثق جهود الجهات السعودية لتوثيق الأسماء الجغرافية بالمملكة العربية السعودية باللغتين العربية والإنجليزية.

وكان النظام العربي الموحّد للرومنة الذي يختص بنقل الأسماء الجغرافية من الأحرف العربية إلـى الأحرف اللاتينية قد أقر مبدئياً قبل عشر سنوات في المؤتمر العربي الثالث للأسماء الجغرافية الذي استضافته العاصمة بيروت عام 2007م إلا أنه ظل بين الشد والجذب بين الأعضاء والمد والجزر بين الآراء المختلفة، ولأهميته في دعم المحتوى التراثي والتاريخي العربي وتقديمه للعالم رأت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية، ومقرها دارة الملك عبدالعزيز، أمام هذا التأخير ضرورة اتخاذ خطوة حازمة وجادة لإقراره دولياً فدعت الشعبة العربية للأسماء الجغرافية إلى عقد مؤتمر بالرياض مايو الماضي حضره رئيس مجموعة الخبراء في الأسماء الجغرافية في الأمم المتحدة الدكتور وليام وات William Watt ورئيس مجموعة الرومنة في مجموعة الخبراء في الأسماء الجغرافية بالأمم المتحدة الدكتور بيتر بال Peeter Pall، ورئيس الشعبة العربية للخبراء في الأسماء الجغرافية ,مدير المركز الجغرافي الملكي الأردني العميد المهندس الدكتور عوني بن محمد الخصاونة ، وعضوية كل من : دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وسوريا، والجمهورية اللبنانية، ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وجمهورية السودان، وصدر عن الاجتماع إعلان الرياض المتضمن اتفاق الدول العربية على النظام العربي الموحد للرومنة والموافقة على رفعه إلى مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية الذي أقره واعتمده.

وبهذه المناسبة رفع معالي المستشار في الديوان الملكي الامين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز ,رئيس اللجنة الوطنية لأسماء الأماكن الجغرافية بالمملكة العربية السعودية الدكتور فهد السماري الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين االشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظهما الله ــ على الاهتمام والدعم اللامحدود للدارة وللجنة الوطنية السعودية ، مما يدعم الإسهام السعودي المتواصل لخدمة العالم العربي في المحافل الدولية وبما يعكس مكانة المملكة العربية السعودية ومحوريّتها وأهميتها في المجالات كافة وبخاصة في المحافظة على الإرث الفكري العربي والإسلامي .