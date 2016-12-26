الإطاحة بصومالي حوّل شقته لتزوير العملة السعودية والوثائق الرسمية

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أطاحت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة الرياض بوافد صومالي حوّل شقته إلى مصنع لتزوير العملة السعودية والوثائق الرسمية في أحد أحياء الرياض.وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه في ضوء الخطط الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها، فقد توفرت معلومات عن قيام أحد الأشخاص من الجنسية الصومالية (لا يحمل أوراق ثبوتية) بتزييف العملة السعودية والوثائق الرسمية ويتخذ من شقة يسكنها بأحد أحياء وسط العاصمة الرياض مقراً له .

وتم العمل على تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها من قبل قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة ووضع المتهم تحت مجهر الرصد الأمني على مدار الساعة، ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات، فقد أسفرت الجهود – بفضل من الله تعالى – عن ضبطه والسيطرة عليه في كمين محكم، وعثر بحوزته على أوراق نقدية مزيفه من عدة فئات كما ضبط بحوزته على مجموعة أوراق مزيفه جاهزة للقص والتصريف وعدد (22) إقامة مزيفة وعدد (27) كرت إقامة جاهز للتزييف وعدد (3) بطاقات إقامة نازحين مزيفة وعدد (4) جوازات سفر مزورة، ومعمل متكامل للتزييف والتزوير، وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه.

تم التحفظ على المتهم و تسليمه لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص نظاما.