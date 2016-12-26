الإطاحة بعصابة سرقت شاحنة بداخلها 285 شاشة تلفزيونية في الرياض

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أفادت شرطة منطقة الرياض، بأنها تمكنت من إلقاء القبض على عصابة ارتكبت جريمة سرقة شاحنة تحمل 285 شاشة تلفزيونية في الرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه توفرت معلومات لدى الجهات المختصة بشرطة المنطقة عن قيام وافد من جنسية عربية بعرض بضاعة عبارة عن 285 شاشة تلفزيونية بأقل من قيمتها السوقية، وعليه تم العمل على تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها ووضع الشخص تحت مجهر الرصد الأمني على مدار الساعة, ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات أشارت الدلائل إلى تورطه وأربعة آخرين بالتخطيط والوقوف خلف سرقة شاحنة نقل بحمولتها مٌبلغ عن اختفائها وقائدها بتاريخ 23/10/1438هــ.

وأضاف أن الجهود الميدانية أسفرت عن ضبط الجناة على التوالي في كمائن محكمة واتضح أن ثلاثة منهم مطلوبين على ذمة قضايا أخرى, وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم وقاموا بالدلالة على موقع إخفاء الشاحنة وحمولتها بأحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض.

وأشار العقيد الميمان إلى أنه تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق لمعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه.