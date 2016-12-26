الإطاحة بـ 20 مجرماً بينهم فتاتان ارتكبوا عدة سرقات من عملاء البنوك في الرياض

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ألقت شرطة الرياض القبض على عصابة مكونة من 20 شخصاً بينهم أربعة مواطنين وفتاتين ارتكبوا جرائم سرقة مبالغ مالية من عملاء مؤسسات الصرافة تحت تهديد السلاح، وإصابة ثلاث وافدين بإطلاق النار والهرب بمركبات مسروقة.وأفاد الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه في ضوء الخطط الموضوعة لكشف الجناة المتورطين في قضايا الترصد لعملاء مؤسسات الصرافة وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح وإطلاق النار على بعضهم بقصد تهديدهم وترويعهم ما أسفر عن إصابة ثلاث وافدين في ثلاث بلاغات منفصلة والهرب على متن مركبات مسروقة.

وأوضح أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة شكلت فريق عمل الكفاءة لدراسة جميع البلاغات وتحليلها ومقارنة الأسلوب الإجرامي التي نفذت به تلك الجرائم. ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات فقد توفرت معلومات تشير إلى تورط تشكيل عصابي مكون من عشرون شخصاً بالوقوف خلف عدد من تلك البلاغات رغم إمعانهم في التخفي.

وأضاف أن الجهود الميدانية أسفرت عن ضبط مجموعة منهم في كمين محكم في أحد المواقع المستهدفة تبعه ضبط بقية أفراد التشكيل (11 أفغانياً وأربعة مواطنين ومصري ومغربي ويماني في العقدين الثالث والرابع) وفتاتان في العقد الثالث من العمر كانتا تصرفان بعض المسروقات، واشتملت المضبوطات على ثلاثة مسدسات وبندقية من نوع كلاشنكوف و44 طلقة حية ومبلغ (176322 ريال سعودي و105400 دولار و80000 يورو و34729 جنيهاً مصرياً) وأجهزة اتصال محمولة ثبت فنياً إنها مسروقة وقطع يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر ومجموعة لوح مسروقة لمركبات سبق الإبلاغ عنها وبسماع أقوالهم اقروا بسابقة ارتكابهم لعشرين عملية سرقة وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز شرط العاصمة الرياض موزعين الأدوار متقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وأشار العقيد فواز الميمان إلى أنه تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق معهم ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول, وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة.