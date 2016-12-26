الإمبراطور الباحث عن الخلود

لندن- «الحياة»

كشفت بحوث أثرية أن إمبراطور الصين الأول كان مهووساً بالبحث عن إكسير الحياة قبل أن يموت عام 2010 قبل الميلاد، عن 49 سنة.

فوفق موقع «بي بي سي»، أمر كي شي هيونغ، المعروف بتأسيس جيش الطين، عماله في أرجاء الصين بالبحث عن هذا الشراب الأسطوري الذي كان يعتقد أنه يضمن لشاربه الحياة الأبدية. وتشير إلى أوامر الإمبراطور بالبحث عن الإكسير نصوص عمرها 2000 سنة كتبت على آلاف الألواح الخشبية، كان الصينيون يستعملونها قبل اختراع الورق. وعثر على هذه الألواح عام 2002 في بئر وسط محافظة هيونين.

وتتضمن الكتابات أوامر أصدرها الإمبراطور وردود الحكومات المحلية التي لم تتمكن من العثور على هذا العقار الذي يمنح الخلود منها منطقة لانغيا التي يبدو أن أهلها يعتقدون أن «عشبة تنبت في أحد الجبال المحلية» لها هذه القدرة.

ويظهر جيش الطين الذي يعرف به الإمبراطور حرصه الكبير على الحياة، وكيف أنه كان يسعى إلى الخلود. وقد وضع جيش الطين وقوامه 8 آلاف جندي بأحصنتهم وعرباتهم في ضريح الإمبراطور «لحمايته بعد الموت».