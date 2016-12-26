الاتفاق يدشِّن مشواره أمام الإسماعيلي والشباب يواجه الصفاقسي لحسم التأهل

«الجزيرة» – عمار العمار:

تُقام مساء اليوم الأربعاء مواجهات اليوم الثاني من بطولة تبوك الدولية التي يستضيفها ملعب مدينة الملك خالد بتبوك والتي انطلقت يوم الاثنين الماضي بمواجهتين ضمن الجولة الأولى، وستلعب اليوم مواجهتان ضمن الجولة الثانية في المجموعتين الأولى والثانية وستكون على النحو التالي:

الاتفاق السعودي × الإسماعيلي المصري

في اللقاء الأول الذي سينطلق في تمام 6.45 يلتقي الاتفاق السعودي مع الإسماعيلي المصري في مواجهة لا يمكن التفريط بنقاطها وقد تكتب نهاية مشوار الفريق الاتفاقي منذ البداية في حال التعثر ولو بالتعادل فيما ربما تكتب إعلان التأهل للفريق المصري الإسماعيلي .

الفريق الاتفاقي يدشَّن مشواره برغبة كبيرة في خطف النقاط الثلاث واللعب في المباراة القادمة أمام الاتحاد بفرصتين من أجل الوصول لنهائي البطولة، وكان الفريق الاتفاقي قد عاد للتو من معسكره التدريبي في تركيا وأتم الاستعدادات بشكل مميز بعد عدة تعاقدات على الرغم من فقدانه لأهم أسلحته كنو وكادش المنتقلين للهلال حديثاً، وسيلعب الاتفاق بحثاً عن الفوز فقط .

في المقابل يدخل فريق الإسماعيلي بعد بداية رائعة أطاح من خلالها بفريق الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف لهدفين وحصد ثلاث نقاط مهمة للغاية في مشواره نحو النهائي، وسيبحث عن الفوز أولاً أو التعادل وانتظار ما ستؤول له مباراة الاتفاق والاتحاد السعوديين، ويتفوّق الفريق المصري الإسماعيلي من الناحية البدينة نظراً لكونه للتو أغلق ملف الدوري المصري بعكس الاتفاق الذي سيبدأ للتو مبارياته القوية في البطولة .

الشباب السعودي × الصفاقسي التونسي

وفي تمام التاسعة مساءً يلتقي فريقا الشباب السعودي والصفاقسي التونسي في مواجهة قوية جداً، وينتظر أن تظهر المباراة بمستوى رائع نظير الرغبة الكبيرة من الفريقين في الظفر بالنقاط الثلاث، فالفريق الشبابي استطاع الفوز في أولى مبارياته على الوطني السعودي بأربعة أهداف لهدفين وأحرز ثلاث نقاط ثمينة ويرغب في مواصلة المشوار للوصول للنهائي بتحقيق الفوز الثاني لترك المباراة الأخيرة بين الصفاقسي والوطني كتحصيل حاصل، وربما يزج مدرب الفريق سامي الجابر بالعناصر الأساسية تحسباً لقوة الخصم ورغبة في تحقيق الفوز وسيلعب بتحفظ أكبر خوفاً من الخسارة من الصفاقسي الأجهز فنياً والذي يمتلك خبرة كبيرة على المستوى الإفريقي والعربي، ويدخل الصفاقسي أولى مبارياته على أمل تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من التأهل قبل ملاقاة الوطني نظراً لفارق الإمكانيات، ولذا سيلعب الصفاقسي بهجوم مكثّف لتحقيق الثلاث النقاط.