البروتين مفتاح الحفاظ على قوة العضلات

صحيفة الجزيرة أون لاين:

يرتبط تناول البروتين مع زيادة قوة العضلات في كلا الجنسين، فضلاً عن أن كثرة أكل البروتين تحسن التنقل لدى كبار السن من الرجال، ولكن ليس في النساء.

وقام الباحثون بجامعة ماكجيل في مونتريال، بتحليل 827 رجلاً، و914 امرأة، تراوحت أعمارهم ما بين 67 و84 عاماً على مدى ثلاث سنوات، وتقييم قوة العضلات من خلال قياس قوة قبضة اليد، وقوة الذراع، وتحديد معدلات الحركة عبر قدرتهم على الوقوف من وضع الجلوس وسرعة المشي، وتقييم معدلات تناول البروتينات عن طريق سؤال المشاركين عن ما تناولوه على مدار فترتين على مدار 24 ساعة.

وكشفت النتائج أن الانتظام في تناول البروتينات يعمل على زيادة العضلات في كلا الجنسين، كما لوحظ دوره في تحسين التنقل بين الرجال.

وقالت لونا ساندون أستاذ مساعد في التغذية السريرية في جامعة جنوب غرب تكساس: “تناول البروتين على مدار اليوم يحافظ على توازنه بشكل إيجابي لفترة أطول من مجرد تناول معظم البروتين في وجبة واحدة”.