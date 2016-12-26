البكتريا الصديقة بديل واعد للمضادات الحيوية في علاج الجروح

صحيفة الجزيرة أون لاين:

قالت نتائج دراسة جديدة إن هناك أدلة واعدة على أن البكتريا الصديقة (البروبيوتك) يمكن أن تحل محل المضادات الحيوية (الأنتيبيوتك) في علاج الجروح.

وأن التجارب التي أجريت على الحيوانات أظهرت قدرة هذه البكتريا على تسريع عملية الشفاء، إلى جانب أنها وسيلة لتقليل استخدام المضادات الحيوية.

وبحسب التقرير الذي نشرته دورية “ساينتفيك ريبورتس” تقوم البكتريا الصديقة بالتنافس والصراع مع البكتريا والجراثيم الضارة، وتنتج مواد تمنع توالد وانتشار الجراثيم.

وتمثل البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية خطراً كبيراً على من يخضع لعملية جراحية، ويعتبر اختراق هذه النوعية من البكتريا للجسم عن طريق الجرح المفتوح تهديداً للحياة.

وبحسب نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة مانشستر البريطانية تقدم البكتريا الصديقة حلاً واعداً لتفادي استخدام المزيد من المضادات الحيوية والذي يؤدي إلى زيادة ظاهرة البكتريا المقاومة للأدوية.

وتوجد البكتريا الصديقة في الأمعاء عادة، كما توجد لدى 30 بالمائة من الناس في الأنف.

ويُنصح المرضى الذين يتناولون مضادات حيوية بتناول الأطعمة الغنية بالبكتريا الصديقة (البروبيوتك) مثل اللبن الزبادي والأرضي شوكي وشوربة الميزو والأعشاب البحرية، لأن المضادات الحيوية تقضي على البكتريا الصديقة والجيدة، بينما تعمل البكتريا الصديقة كخط مناعي يحمي الجسم من الأمراض ومن الجراثيم.