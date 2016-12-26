البلوي: فوز السعودية باللجان الأمم المتحدة يعكس مكانتها الدولية

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أكد السفير السعودي لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم البلوي أن حصول السعودية على رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة المنشطات في الرياضة بدورتها السادسة حتى 2019م بتصويت الدول الأعضاء بالإجماع للمرة الثالثة على التوالي في أعمال المؤتمر السادس لأطراف الميثاق الدولي لمكافحة المنشطات في الرياضة والذي انطلق في مقر المنظمة في فرنسا يوم الاثنين الماضي يعكس حجم ومكانة المملكة العربية السعودية دولياً.وأشار الدكتور البلوي إلى أن التصويت بالإجماع تضمن الثناء على السعودية و خبرتها بالرئاسة ممثلة بخبيرها الدكتور صالح القنباز وحجم الأنشطة الكبيرة والإنجازات المتميزة التي قدمتها خلال السنوات الماضية ، ودورها الفاعل في منظمة اليونسكو من خلال حضورها المؤثر والقيادي في لجان ومجالس المنظمة.

وأضاف السفير السعودي في اليونسكو أن هذه الجهود النوعية الدولية لن تتحقق إلا بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.