“البيئة” ترفع حظر استيراد الطيور الحية من ماليزيا وبولندا والنمسا وصربيا

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن رفع حظر استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من دول ‏ماليزيا وبولندا والنمسا وصربيا بسبب خلوها من انفلونزا الطيور عالي الضراوة.وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي، أن رفع الحظر جاء بناء على متابعة الوضع الوبائي البيطري في دول العالم من خلال المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تبين عدم تسجيل بؤر جديدة لمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة خلال فترة الثلاث أشهر الماضية في تلك البلاد.