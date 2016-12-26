البيئة والمياه والزراعة: الأعلاف الخضراء تستهلك 17 مليار م3 من المياه سنوياً

جريدة الرياض- سعيد المبارك

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن ضوابط ايقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تعمل الوزارة عليها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25/2/1437 هـ، ستقر قريباً، وستسهم بإذن الله في استدامة القطاع المائي والزراعي للمملكة.

جاء ذلك عقب ترأس الفضلي اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، المكلفة بمتابعة ضوابط ايقاف زراعة الأعلاف الخضراء، الصادرة من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل جاهدة للانتهاء منها قريبا.

وخلال تصريحه عقب الاجتماع، أشاد الوزير الفضلي بجهود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في العمل مع ادارة مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء ، مشيراً إلى أن المدينة قدمت أحدث التقنيات في العمل بالمشروع وتمثلت في إنشاء خرائط رقمية لكافة المزارع بمناطق الرف الرسوبي عبر الصور الفضائية عالية الدقة، وكذلك إنشاء قواعد بيانات للمناطق الزراعية القائمة باستخدام نظم المعلومات الجيومكانية، إضافة إلى تصنيف كافة محاصيل الأعلاف القائمة بناء على نوع المحصول الأساسي عبر التحقق الحقلي للمحاصيل. وبين الوزير الفضلي أن المدينة تساهم بفعالية في المشروع أيضاً من خلال تقدير التغيرات لمزارع الأعلاف على مدى 5 سنوات قادمة من بداية تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 66 في 1437/2/25، وأيضا تزويد الوزارة بالخرائط التفصيلية لها، كما ستسهم المدينة في نقل المعرفة لكوادر الوزارة، علاوة على تزويد الوزارة بكافة المرئيات والصور المستخدمة للمشروع والتي يقدر عددها بحوالي 2750 صورة، التي ستتيح للوزارة مراقبة كافة المزارع في المناطق المستهدفة عبر صور الأقمار الصناعية اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

وكشف المهندس الفضلي أن زراعة الأعلاف الخضراء تستهلك سنوياً أكثر من 17 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن القطاع السكني والتجاري لا يستهلك أكثر من 3 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، الأمر الذي يؤكد على ضرورة تنفيذ آلية الإيقاف حسب الموعد المحدد في 1440/2/25 وذلك حفاظاً على الموارد المائية في المملكة.