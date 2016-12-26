“البيئة ” : 4 حالات إصابة بانفلونز الطيور H5N8 تسجل بالرياض .. اليوم

صحيفة الجزيرة أون لاين:

سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 4 إصابات جديدة لانفلونزا الطيور H5N8 بين الطيور، في مدينة الرياض، ومحافظة ضرما في منطقة الرياض، جميعها في أحواش تربية تقليدية.جاء ذلك ضمن الايجاز الصحفي الذي تصدرها الوزارة يومياً ، حيث بلغ عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض حتى هذا اليوم 1851 عينة منذ بداية الاندلاع، وجمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات المسح والتقصي في محيط المناطق المصابة.

وأوضحت الوزارة ان عدد البلاغات الواردة إلى غرفة الطوارئ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 19 بلاغاً، تم مباشرة 8 منها، في حين وصل إلى غرفة الطوارئ 66 استفساراً .

وبينت عدد الجولات التوعوية بمرض انفلونزا الطيور خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 25 جولة توعوية في الأسواق والتجمعات في جميع مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة على مزارع الدواجن في المملكة ضرورة تشديد إجراءات الأمن الحيوي، وعدم النقل في مناطق الإصابة بانفلونزا الطيور، وعلى ضرورة تطهير وغسيل سيارات النقل عند مداخل المزارع، ومسالخ الدواجن، ومصانع الأعلاف داخل المشروعات، وستقوم الفرق الميدانية بزياراتها التفتيشية، وإغلاق المنشآت المخالفة، وإيقاع العقوبات بحسب الأنظمة.

وأفادت الوزارة استمرار حظر الوزارة على جميع مشاريع الدواجن وشركات النقل، إضافة إلى مربي الطيور والأفراد، أي نقل للطيور بين مناطق المملكة دون الحصول على تصريح من الوزارة، كما دعت مربي الطيور في المملكة إلى اجتناب شراء الطيور الحية من مصادر غير معروفة، وعدم جلب الطيور للأسواق وأماكن البيع العشوائية، للحد من مخاطر انتشار المرض.