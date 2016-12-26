التبغ.. جميع أجزائه تحوي مواد عالية السمية

النيكوتين يُسبب.. الغثيان، الدوخة، الصداع، القيء، الإسهال، والرعشة في الأيدي

إعداد: د.محمد عبد الله الطفيل – جريدة الرياض

التبغ عشب حولي ارتفاعه من 75-300 سم ساقه قائمة أسطوانية، وللتبغ أوراق بسيطة بيضاوية حادة الطرف وتامة الحافة السيقان والاوراق تغطيها شعيرات غرية لها رأس متعدد كما في الشكل وهي تفرز سائلا له لون راتنجي وفي نهاية الساق يوجد أزهار حمراء ارجوانية في نوره والتبع له شمرة في عليه وبدأت زراعة التبغ في المناطق الاستوائية من أمريكا ومن ثم انتقلت زراعته على المناطق الاخرى من العالم مثل الولايات المتحدة الامريكية الصين، تركيا، اليونان هولندا فرنسا المانيا ومناطق اخرى.

المكونات

جميع أجزاء التبغ تحوي مادة عالية السمية عبارة عن قلويدات النكوتين جزء منه على شكل نيكوتين قلويدي حر وجزء نيكوتين مرتبط مع الحمض، البذور الناضجة تحتوي على نيكوتين كذلك بكمية قليلة وقلويدات النيكوتين لها سمية عظيمة والنبات يحتوي على قلويدات بايريدين (اهمها النيكوتين) وتشمل نوفورمايل نو – نايكوتين ، كوتونين مايسومين نايكوتورين أنابسين فايكوتيللين، والاوراق تحتوي على نايكوتانينان عطري.

تأثير التبغ

الجرعات القليلة من التبغ تسبب زيادة في ضغط الدم وتزيد النشاط لجدار المعدة وغشائها والجرعات الكبيرة من التبغ تسبب نقصا في ضغط الدم وتقلل مرونة عضلات القناة الهضمية والتبغ ينبه الجهاز التنفسي ومركز الرعاش Tremer

التحذيرات والتفاعلات الضارة للتبغ واوراق التبغ

التبغ له سمية عالية جدة للإنسان العادي والمادة الرئيسية التي لها تأثير سام هي مادة النيكوتين الجرعة المميتة الشخص البالغ هي 40-100 مجم وهذه الكمية القليلة تزيد في الاشخاص الذين يتناولون التبغ أو النيكوتين بكمية لا بأس بها ولفترة طويلة حيث يتحملون النيكوتين 2-7 مجم والسيجارة الواحدة تحتوي 10-20 مجم نيكوتين وعند شرب أو تناول الدخان أو السيجارة يستنشق المدخن من 2 – 4 مجم والكمية القليلة من النيكوتين والتى تقتل الانسان السابقة تستطيع الحيوانات مثل الغنم والعجول أن تتحمل 50 مرة من النيكوتين أضعاف الكمية التي تقتل الانسان، ان هذه الكمية العالية من النيكوتين ليس لها تأثير على العجول والغنم والنيكوتين هى المادة السامة والقاتلة في التبغ حيث ان سرطان الرئية قتل 120000 امريكى سنة 1983 بينما سرطان الرئة قتل فقط 10000 سنة 1982 م وهذه الزيادة الوفيات خلال سنة واحدة.

يمتص بسرعة

هل النيكوتين يمتص بسرعة وبسهولة عن طريق الجلد ؟

إن محلول النيكوتين يستخدمه المزارعون كمـحلول نافع لابادة الحشرات ويستخدم على شكل بودرة حيث ترش اوراق التبغ على شكل غبار على المنتوجات الزراعية من خضار وفواكه لابادة الكائنات الضارة والتي تفتك وتتلف المحاصيل الزراعية وتقضي على الثروة الاقتصادية. كما ان استنشاق محلول او غبار بودرة النيكوتين يعتبر ساما جدا وضارا، أن ذرات النيكوتين السامة تؤثر تأثيرا خطيرا على جسم الانسان وخاصة الرئتين وتزيد السمية بوجود مواد اخرى مع النيكوتين داخل السيجارة حتى عملية التدخين قد تسبب حساسية وتشققات جلدية لوجود اصباغ، فطريات، مضادات حيوية زرنيخ، مشتقات الكيومارين النباتية، مينثول، جلايكول، داي يتائل، تراييستين وفينلا كلها داخل السيجارة مع النيكوتين حتى اوراق المصنوعة من الكتان يمكن ان تسبب حساسية وحكة لبعض المدخنين

وفي احدى مزارع التبغ تركت مجموعة من الخيول داخل مخازن التبغ طوال الليل كذلك تركت مجموعة من الخنازير غير المربوطة داخل حقول التبغ طوال الليل كذلك وفي الصباح وجدت الخيول والخنازير ميتة نتيجة لاكل اوراق التبغ وهذا دلالة على سمية النيكوتين على الانسان والحيوان وتزيد هذه السمية والتأثير الضار والمميت للنيكوتين عند وجود قروح في الفم او وجود فتحات خل الفم نتيجة لخلع احد الاسنان. إن استعمال اوراق التبغ على شكل سيجار او على شكل سيجارة او على شكل مضغ التبغ او شمه كل هذ الاشكال من الاستعمال الآدمى لها تأثيرات خطيرة على صحة الانسان اليومية وصحته على المدى الطويل وهذا التأثر الضار معروف ويقره حتى صانعو ومنتجو السجائر والمستخدمون والمتعاطون له. ان التأثير السام لاوراق التبغ كذلك يحصل عندما يبلع الاطفال كمية غير معروفة من اوراق التبغ او يبلغ سيجارة او جزءاً من السيجارة. لقد حصل لطفل الوفاة وذلك عندما استعمل غليونا يحتوي على بقايا لنيكوتين او آثار من النيكوتين وهى المادة لمتبقية من اوراق التبغ فالطفل صار يستخدم هذا الغليون الفاضي بملئه بالماء والصابون ويعمل فقاعات هوائية يلهو بها ويلعب، هذه الآثار من النيكون امتصت عن طريق الفم وسببت وفاة الطفل. كذلك وجود لشعيرات على سطح ورقة التبغ فان لنيكوتين انتقل عبر هذه الشعيرات إلى جسم الشخص المهرب للتبغ والذي ربط حزمة من اوراق التبغ على بطنه حتى لا يدفع ضريبة الجمرك على التبغ فوجود اوراق التبغ على البطن فترة طويلة خلال فترة رحلة السافر وانتقال النيكوتين بكمية عالية الى جسم المهرب افقده حياته.

هذه التسممات الخطيرة تتطلب المسارعة بعمل اسعافات أولية في احد المستشفيات المتخصصة وقد يتطلب غسيل للمعدة.

عراض التسمم بالنيكوتين

أن الكمية المتوسطة من النيكوتين تظهر اعراض تسمم حاد مثل غثيان، دوخة ، صداع، قيء، اسهال، ورعشة في الأيدي وزيادة في كمية اللعاب في الفم وضعف السيقان، في حالة التسمم الشديد او الجرعات الكبيرة من النيكوتين يحصل هبوط في الدورة الدموية مع نبضات منخفضة وسريعة وفقدان الوعي وحصول عرق بارد معقوباً بالتشنجات واخيراً يحصل توقف في القلب وشلل في الجهاز التنفسي.

علاج التسمم بالنيكوتين

عند بلع كمية التبغ أو النيكوتين أو بلع احد مكونات السيجارة او السيجار او الغليون او امتصاص النيكوتين عن طريق الجلد من قبل الاطفال أو الكبار لهذا الغرض يبدأ الاسعاف باعطاء من 5 – 7 ملاعق صغيرة « ملقلعة شاهي » من الفحم الطبي activatel charcoal مع الماء ثم يبدأ غسيل للمعدة بواسطة 1٪ من برمنجنات البوتاسيوم وكذلك اعطاء محلول كبريتات الصوديوم . عندما يحصل التسمم عن طريق الجلد تمتص مادة النيكوتين المركزة حتى ولو كانت كمية صغيرة فيحصل التسمم ولذلك

يجب غسل الجلد فى الحال بالصابون والماء عدة مرات وبكمية كبيرة حتى يحصل تقليل امتصاص النيكوتين السام فى حالة التشنجات أو التقلصات نتيجة للتسمم بالنيكوتين يعطى الديازابام diazepam في العضل أو الوريد أو حبوب الفاليوم Valium 20 مجم عن طريق الفم اذا حصل مشكلة أو توقف فى الجهاز التنفسي فيعطى الاكسجين عن طريق الكمام . في حالة الاطفال يمكن اعطاء كذلك كلورال هيدريت عن طريق فتحة الشرج : كذلك فى الحالات التسممات العالية يمكن عمل تدليك للقلب واعطاء الاتروبين.

أشكال النيكوتين يوجد النيكوتين على عدة اشكال يمكن أخذه داخليا عن طريق علكة ويمكن اخذ قلوبدات لنيكوتين كذلك عن طريق الجلد خارجيا وذلك يوضع بلاستر أو لصاقة تحتوي على النيكوتين.

الاستعمالات للتبغ

يستعمل التبغ التدخين ويعزى تأثيره المخدر والذى يسبب التعود addictive إلى وجود قلويد النيكوتين الذى يمتص عن طريق اغشية الأنف والفم ولذلك فإن اطفال الشخص المدخن سواء امرأة أو رجلا يدخنون مثل آبائهم وكذلك الاشخاص غير المدخنين الذين يجلسون في غرف مقفلة مع المدخنين فإنهم كذلك يطولهم ضرر الدخان ان الدخان ينتقل إلى الانف ويمتص بسهولة ومن ثم ينتقل إلى الرئة الجهاز التنفسي ..

والتبغ او النيكوتين « الدخان » له طعم ونكهة مميزة وهذا يرجع الى وجود الزيوت الطيارة التي تنتج اثناء عملية المعالجة والتخمر وقد كان التبغ يستعمل لصفاته المنومة والمسكنة يستعمل الآن على هيئة كبريتات وكلوريد وساليسبلات النيكوتين تستعملان كمبيد حشري ويستعمل النيكوتين فى الطب البيطري كمضاد للجرب والحشرات واثبتت الأبحاث والدراسات ان لتدخين سبب رئيسي للاصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين وأمراض الرئة . . ودخان التبغ يعتبر اكبر واخطر مادة تسبب تلوث البيئة والهواء . والمدخنون يستنشقون كمية كبيرة من أول اكسيد الكربون والقطران واجزاء اخرى من مكونات التبغ والسيجارة حيث ان سمية النيكوتين تعود الى تحوله إلى أول اكسيد الكربون وحمض الهيدروسانيكز الاشخاص غير المدخنين والذين

يجلسون حول المدخنين يتعرضون إلى نفس ملوثات الهوا السابقة من أول أكسيد الكربون وكذلك الأم المدخنة تعرض جنينها للوفاة وكذلك طفلها الرضيع والذي حولها باستمرار الخطر مواد التبغ ودخان المدخنين السام يكون عرضة لسرطان الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية لذلك التبغ والنيكوتين يجب عدم اخذه باي صورة كانت لخطورته الخاصة والعامة والاشخاص المدخنون عموماً يجب عزلهم عن الناس اثناء فترة التدخين ومعاقبة المدخنين اثناء تناولهم الدخان أو النيكوتين في الأماكن العامة حفاظا على أرواح العامة لاحتواء الدخان على مكونات سامة تنتشر في الجو المحيط وتؤدي الى اضرار عامة .

علامات تحذيرية

إن الحرض على وضع علامات تحذيرية للمدخنين والتوقف عن اشعال السيجارة في الأماكن العامة المغلقة والمقفلة دلالة على ارتقاء الشعوب وتحضرها واخذها للسلوك الاخلاقي الراقي والمتمدن.