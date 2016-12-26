«التجارة» تصادر 4 آلاف لعبة أطفال

»الجزيرة» – الاقتصاد:

أسفرت حملة رقابية لوزارة التجارة والاستثمار على أسواق ومنافذ بيع ألعاب الأطفال عن ضبط 185مخالفة ومصادرة أكثر من أربعة آلاف قطعة من ألعاب الأطفال مخالفة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وكثفت فرق الرقابة بالوزارة جولاتها في مختلف مناطق المملكة لمراقبة منافذ بيع ألعاب الأطفال، والتي قادت نتائجها لزيارة3490 منفذ بيع، تم خلالها مصادرة 4293 لعبة أطفال. ورصد المراقبون خلال الحملة مخالفة منافذ بيع ألعاب الأطفال للضوابط والشروط، حيث سجلت مخالفات عدم وجود تعليمات وإرشادات السلامة العامة باللغة العربية، وعدم وجود عبارة أو إشارة تحذير لألعاب للأطفال الذين يقل عمرهم عن ثلاث سنوات، وجود ألعاب تصدر أشعة ليزر وصواعق كهربائية، وأقلام تحتوي على سكاكين حادة مخفية، إلى جانب مخالفات الامتناع عن إعطاء فاتورة، وعدم وجود بطاقة السعر. وتقوم الوزارة بضبط وحجز ألعاب الأطفال غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها مع استكمال الإجراءات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث يعد عرض أي منتجات مخالفة للنظام مخالفة تستوجب إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً. ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».