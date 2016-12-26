«التجارة» تطور نظاماً تقنياً لقبول الأسماء التجارية فورياً

«الجزيرة» – الاقتصاد:

طورت وزارة التجارة والاستثمار نظاماً تقنياً يعتمد بشكل أساسي على اللغة العربية حيث يعيد المسميات في نظام الأسماء التجارية إلى جذورها اللغوية بشكل فوري وعبر نظام تقني متكامل بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال.

وعبر هذا النظام التقني بات باستطاعة الشركات ذات المسؤولية المحدودة اختيار اسمائها التجارية إلكترونياً وفورياً من الوزارة. وتتميز هذه الخدمة بالقدرة على إظهار التشابه بين الأسماء من خلال معايير عدة، منها أن النظام بشكل آلي وفوري يفحص الاسم التجاري ويفرزها من التشابه لإعطاء الموافقة النهائية من عدمها وذلك وفق آلية دقيقة لاعتماد الأسماء التجارية. وتتوفر الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار في خدمة تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة الكترونياً في البند الخاص بالاسم التجاري ضمن بنود عقود تأسيس الشركات الإلكترونية عبر موقع الوزارة الإلكتروني www.mci.gov.sa. ودعت الوزارة أصحاب الشركات إلى تجنب الأسماء غير العربية والأسماء ذات الدلالة الدينية وغير اللائقة وتلك المرتبطة بمناسبة أو فعاليات، كما ينصح بتجنب الأسماء الشخصية أو العائلية.