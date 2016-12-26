«التجارة» لـ«الجزيرة»: التلاعب بفواتير المطاعم مخالفة تستوجب العقاب

«الجزيرة» – جمال الحربي:

جددت وزارة التجارة والاستثمار، التنبيه على ضرورة وضوح فواتير الطلبات على أن تكتب باللغة العربية وبخط واضح، حيث قال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين لـ «الجزيرة»: إن المنشآت التجارية كافة بما في ذلك المطاعم ملزمة بأن تكون فواتيرها باللغة العربية حتى يكون المستهلك على علم ومعرفة بمشترياته والخدمات المقدمة له.

وشدد على أن الوزارة تخالف أي مطعم غير ملتزم باستخدام اللغة العربية في الفواتير أو قوائم الطعام، مضيفًا أن أي طلب أو خدمة في الفاتورة على المستهلك دون تقديمها أو اختلاف الفاتورة عن الأسعار الموجودة في قائمة الطعام، يُعد خداعًا للمستهلك تطبق بحق مرتكبها العقوبات المقررة نظامًا.

جاء ذلك، ردًا على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول استغلال فواتير الطلبات بالغش والخداع من قبل بعض المطاعم والكافيهات والمتاجر، التي رصدتها «الجزيرة».

وذكر أحد الحسابات على موقع تويتر، «موضوع زياده أطباق على الفاتورة ما طلبها الشخص والخداع والضحك على العقول في بعض المطاعم أمر غير مقبول، ويجب أن يكون له حد، فيما ذكر آخر قصته قائلاً: «كنت في مطعم وعند طلب الفاتورة وجدنا قيمة طبق بقيمة 85 ريالاًلم نطلبه، وعند الاستفسار بعد التركيز ما كان من العاملين إلا أنهم قاموا بتغيير الفاتورة من دون حتى اعتذار».

ونشر أحد الحسابات «تعرضت كثيرًا لهذه المواقف ولكنني أحيانا أراجعهم واكتشف خداعهم والكثير من الأحيان لا أراجع معهم عندما أكون في عجلة من أمري».

وقالت حساب يحمل اسم ريم «هذه مشكلة لا بد من المعاقبة عليها.. أيضًا مشكلة اختلاف سعر الطبق في الفاتورة عن المنيو لا بد من الانتباه لها خصوصًا في المطاعم الشهيرة».

ودعا صاحب أحد الحسابات قائلاً: «دع الخجل جانبًا وأعرف تفاصيل الفاتورة قبل الدفع».