«التجارة»: ليس لنا علاقة بارتفاع أسعار السجائر ورسومها من اختصاص «المالية»

وكتبت الوزارة على حسابها الرسمي بـ “تويتر”: “الرسوم الجمركية على التبغ من اختصاص وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، والوزارة تتابع عدم وجود ممارسات تجارية مخالفة”.

وأضافت: “باعتبار أن التبغ لا يصنف ضمن المواد التموينية، وتؤكد الوزارة بأنها تعمل باستمرار مع الجهات المختصة لزيادة مواصفات التبغ للحد من أضراره الصحية”.

وكانت تسريبات أكدت رفع أسعار التبغ 100% وفق تطبيق ضريبة “السلع المنتقاة” بدءًا من الأسبوع المقبل، قد أدت إلى نفادها من الأسواق، فيما كانت وثيقة “التوازن المالي” قد أوضحت أن الضريبة التي سترفع أسعار التبغ ستُطبق في الربع الثاني من عام 2017، دون تحديد تاريخ معين.