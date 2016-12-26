التحقيق مع فنيي أشعة تقاعسا عن تقديم الخدمة لمراجع بتبوك

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أحالت صحة تبوك اثنين من الممارسين الصحيين يعملان في قسم الأشعة بأحد المستشفيات المرجعية بتبوك إلى التحقيق وجاري إحالتهما إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بعد ثبوت تقاعسهما في تقديم الخدمة الطبية لأحد المراجعين وانسحابهما من موقع العمل خلال ساعات الدوام الرسمي .وأكدت صحة تبوك أنها تضع مصلحة المرضى والمراجعين في مقدمة أولوياتها وأن ما حدث من الممارسين الصحيين بانسحابهم من مكان عملهم أمر غير مقبول وسوف يتم محاسبتهم وفق نظام مزاولة المهن الصحية .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة خصصت الرقم المجاني 937 لاستقبال جميع الشكاوي والملاحظات من المرضى أو المراجعين كما يقدم الاستشارات الطبية من خلال أطباء يعملون على مدار الساعة.