التركيز على الأشياء البعيدة يخفف من الدوار

جريدة الرياض – برلين – د ب أ

مر الكثير من الأطفال بهذه الحالة؛ الجلوس مسرورين في السيارة في رحلة خلال إحدى العطلات مع الوالدين ثم فجأة يشعرون بدوار وغثيان، وهو ما يؤدي أحيانا إلى القيء. إنهم يعانون من دوار الحركة، ويمكن أن يحدث هذا في أي وسيلة نقل، سيما السفن، غير أنه لا يوجد مدعاة للقلق، إذ يقول الطبيب توماس يلينك، المدير الطبي بمركز برلين للسفر والطب الاستوائي: “إنه ليس مرضا حقيقيا مثل الإنفلونزا، مثلا، إنما هو متعلق بـ “قصر الدائرة الكهربائية في المخ”. يحدث “قصر الدائرة الكهربائية” عندما يستقبل الدماغ رسائل متضاربة بشأن الحركة وموضع الجسم في الفضاء. وقال يلينك: “هذا يشوش الدماغ ما ينتج عنه غثيان”، تأتي الرسائل المتضاربة من العينين ومركز التوازن في الأذن الداخلية ومستقبلات الضغط في الجلد إلى جانب العضلات والمستقبلات الحسية المشتركة. وقال يلينك: “عندما نجلس في سيارة متحركة، مثلا، فنحن نتحرك بشكل سلبي”، رغم أننا نتقدم في الطريق بالسيارة إلا أن أجسامنا مازالت ثابتة، في حين أن المستقبلات في جلدنا والعضلات والمفاصل تخبر العقل أننا لا نتحرك، ويصبح الدماغ مشوشا ويحفز إنتاج كميات أكبر من هرمونات الإجهاد.