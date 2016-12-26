التعرض للشمس يحسن حالة الأطفال

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ذكرت دراسة هولندية أن التعرض للشمس يحسن حالة الأطفال المصابين باضطراب فرط نشاط نقص الانتباه.

وأشار الباحثون في مركز أبحاث المخ الإكلينيكي بهولندا إلى أن 30% من الأطفال و57% من الشباب الذين يعانون من اضطرابات فرط نشاط نقص الانتباه يرجع بسبب عدم تعرضهم للإضاءة الكافية مما يستدعى ضرورة تعرضهم للشمس والهواء الطلق للتخفيف من حدة الاضطرابات والنشاط الزائد.

وتنصح الدراسة بالاستفادة من الأجازة الصيفية وتعرض الأطفال للشمس ولكن في فترة الصباح وبعد الظهر لإعادة تخزين فيتامين “د” في الجسم استعدادا لفصل الخريف، فالضوء الطبيعي يساعدهم على تلاشى الصعوبة في النوم وعجزهم عن التركيز في النهار لليوم التالي.