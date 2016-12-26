التعليم تلزم المدارس الأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ألزمت وزارة التعليم، المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج التعليمية الدولية باعتماد تدريس كتب مواد الهوية الوطنية المطبقة في المدارس السعودية في الخارج خلال العام الدراسي المقبل 1438 / 1439هـ.

ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع، تعميماً لجميع المدارس الأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج التعليمية الدولية باعتماد ذلك بدءً من العام المقبل، في إطار حرص واهتمام الوزارة على تجويد تدريس مواد الهوية الوطنية في المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج التعليمية الدولية، تحقيقا للقيم المستهدفة في تطبيق مواد الهوية الوطنية وبما يضمن توحيد هذه المقررات وخططها الدراسية.

وأوضح أن الخطة الدراسية لمواد الهوية الوطنية ستطبق في جميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية وفي مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات، مشيراً أنه سيتم متابعة تطبيق ذلك من مشرفي مكاتب التعليم ومكتب التعليم الأهلي بالمنطقة وإلزام المدارس الأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج التعليمية الدولية في تدريس مواد الهوية الوطنية.