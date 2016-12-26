التوت البري يحمي المخ من الضمور العصبي

صحيفة الجزيرة أون لاين:

كشفت دراسة أجراها باحثون بريطانيون في مدرسة “بننسيولا” الطبية البريطانية أن ثمرة التوت البري تعمل على تنشيط الذاكرة إذا أضيفت إلى الطعام، فمادة الفلافونويدز تحسن نشاط الذاكرة في الجزء المسئول عن التعلم والذاكرة في الدفاع وتخزين المعلومات وقوة الأداء في المستقبل.

وقال الدكتور مات واتيمان من المدرسة الطبية أن ثمرة التوت البري تنشط الدورة الدموية وتخفف من أزمات الربو وتمنع تأكسد معدلات الكوليسترول السيئة و يحمي الإنسان من الإصابة بتصلب الشرايين بفضل حمض التنيك الذي يحافظ على قلب سليم كما أنه مضاد للبكتيريا ويؤثر على حمضية البول ويقي الإنسان من استعداد جسده لتكوين الحصوات، وعصيره يقلل من أعداد البكتيريا التي تلتصق بجدار الجهاز البولي، ويمنع الإصابة بقرحة المعدة ويساعد على حماية المخ من الضمور العصبي.

جدير بالذكر أن هناك كبسولات تباع في الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا الغربية للذين لا يتحملون طعم عصير التوت البري.