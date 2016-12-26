التوهان قد يكون علامة على الإصابة بداء المرتفعات

صحيفة الجزيرة أون لاين:

عندما تتجه صوب إلى الجبال لقضاء عطلتك؟ ربما يجعلك داء المرتفعات تشعر كأنك ثمل .

ويحذر الصيادلة من أن الأفراد المصابين من المحتمل أن يشعروا بالتشوش والاهتياج .

وقد يشعرون بصعوبة حتى في وضع القدم أمام الأخرى.

ويجب أن تؤخذ مثل هذه الأعراض على محمل الجد للغاية.

و لا تصيب هذه الحالة متسلقي الجبال فقط.

إذ ينبغي على أي مسافر يرتفع في الجو فوق 2500 متر، مثل السفر جوا إلى التبت أو بوليفيا، أن ينتبه لذلك.

فكلما ارتفعت في الجو، قلت نسبة الأكسجين ، ويحاول الجسم التأقلم مع التغيير.

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يحدث وذمة رئوية أي تراكم السوائل داخل الرئتين بسبب المرتفعات .

وتشمل الأعراض السعال وضيق التنفس.

ويجب نقل أي شخص يعاني من هذه الأعراض فورا إلى غرفة الطوارئ.