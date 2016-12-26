الجمعة.. أول أيام «العقارب»

الجزيرة – سلطان المواش:

قال الباحث في علم الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن يوم الخميس المقبل آخر أيام الشبط والجمعة تحط رحال العقارب «بذرة الست» وهي ثلاثة أيام من آخر الشبط وثلاثة أيام من العقرب الأولى فترة صالحة لجميع المزروعات قلما تفشل فيها البذور.

وأوضح الحصيني لـ«الجزيرة» أن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام العقارب وأن نوء العقارب «ليس نجماً» إنما هي صفة، تتصف بها هذه الأيام وهي ثلاثة منازل: سعد الذابح العقرب الأولى «السم» وسعد بلع، العقرب الثانية «الدم» سعد السعود العقرب الثالثة «الدسم» ولها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يوماً وهي مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قد يحصل منه أضرار، وتقول العامة إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب، ويغلب عليها اعتدال الجو وفي آخرها يبلغ الربيع أوجه متى ما نبت الأرض ولم يصبه العطش.