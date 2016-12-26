الجمعة المقبل.. سترون نساء بلا مساحيق التجميل!

العربية نت – الخرطوم – عبد العزير إبراهيم محمد

في يوم الجمعة القادم سيشاهد متابعو برنامج ” #كنداكيز ” الذي يبث على فضائية سودانية 24 إطلاق #مبادرة_يوم_بلا_مكياج ليكون أكبر تجمع لفتيات #سودانيات بدون مكياج.

وفي يوم 19 أغسطس الماضي قامت مقدمات البرنامج الثلاث “وئام وريم وفاطمة ” بالحضور بدون#مساحيق_للتجميل في المناسبة التي أطلقت فيها المبادرة وحرصن على تأكيد ذلك أمام الحضور من خلال غسل وجوههن بالماء وتم تحديد يوم 19 أغسطس ليكون يوم بلا مكياج في السودان في خطوة تهدف لتعزيز الثقة بالنفس وسط الفتيات.

البرنامج الذي يرمز إلى اسم “الملكة “في عهد الحضارة النوبية القديمة اعتاد على طرح مبادرات للتوعية والتغيير ومناقشة قضايا شجاعة.

#يوم _بلا_ مكياج مبادرة ودعوة مفتوحة قام بها فريق عمل برنامج “كنداكيز ” لتشجيع الفتيات في الخروج من المنزل من غير وضع لمسات تجميلية أو مساحيق.

صاحبة المبادرة، الإعلامية وئام كمال الدين وفريق عمل البرنامج، نشرن صورة لهن على مواقع التواصل الاجتماعي من دون مكياج للترويج للمبادرة وحث الفتيات على التفاعل معها.

تقول وئام “للعربية نت”الغرض من المبادرة ليس محاربة المكياج وإنما محاربة الهاجس الذي يجعل الفتاة تخاف الخروج من دونه أو يرتبط شكلها الطبيعي بمناسبة العزاء والمرض والمصائب”

وتضيف ” هذه المبادرة يمكن ألا يهتم بها كل الناس، لكنها بداية لأن بناتنا عندما يقدمن لوظيفة يحملن هم ما في رؤوسهن أكثر من هم ما في وجههن”.

مقدمات البرنامج الثلاث “وئام ، وريم وفاطمة” سوف يظهرن في تقرير سيبث في الحلقة من غير مساحيق تجميل.

الخطوة بحسب صاحبة المبادرة تهدف إلى توجيه رسالة لأن”الإعلام في السودان هو من أكثر المجالات التي يحرص فيها على استخدام مساحيق التجميل ولأننا يجب ألا نخاف من شكلنا الطبيعي”.

المبادرة التي وجدت انتشارا وتفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي شاركت في دعمها طبيبات وصيدلانيات وخبيرات تجميل وفتيات من مجالات مختلفة والملهم كما تقول وئام” انها وجدت دعم من الشباب لهذا اليوم ومشاركته في إثراء النقاش”.