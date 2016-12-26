الجوازات: 1.723.793 حاجاً قدموا للمملكة عبر جميع المنافذ

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة حتى نهاية يوم أمس الأحد عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ 1.723.793 حاجاً.وأفادت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين جواً بلغ 1.620.592 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين براً 88.374 حاجاً، في حين كان عدد القادمين للمملكة عبر البحر 14.827 حاجاً، وذلك بزيادة بلغت 413.375 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة قدرها 32 % تقريباً .