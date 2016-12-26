الحالة المزاجية مرض معدٍ

صحيفة الجزيرة – لندن – العمانية:

أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة وارويك في كوفنتري البريطانية أن الحالة المزاجية تنتقل من شخص لآخر كعدوى اجتماعية. وقالت الدراسة التي نشرت بمجلة «جمعية العلوم المفتوحة» إن المكونات الفردية للمزاج مثل الشهية والتعب والشعور بالنوم تنتشر من خلال شبكات الصداقة بين المراهقين كعدوى اجتماعية مشيرة إلى أن تلك الدوائر الاجتماعية يمكن أن تعزز الإصابة بالاكتئاب. وأضافت أن نتائج الدراسة التي أجريت على مجموعة من المراهقين الأمريكيين في الصفوف الدراسية بين السابع والثاني عشر أظهرت أن الحالة المزاجية الجماعية للأصدقاء تنتقل إلى الفرد فيتأثر بها.