الحجاج ينقلون أكلات بلدانهم إلى مكة المكرمة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

تتعدد الثقافات والعادات في موسم الحج، فبمجرد أن تلف في شوارع مكة المكرمة وأزقتها وأنت تطوف بناظريك في مثل هذه الأيام المباركة بالقرب من المساكن والمطاعم التي تستقبل وفود حجاج بيت الله الحرام، فإنك ستشاهد العديد من الجنسيات المختلفة وتسمع لغات متباينة حيث تختلط الثقافات في مكة المكرمة وتتنوع الأكلات والطبخات والنكهات.

وتستهوي حجاج اليمن السلتة والفحسة والسحاوق، بينما الحجاج الأفارقة يحرصون على تناول الأطباق الدسمة من المشويات واللحوم المسلوقة والمحمرة، إضافة إلى المقلقلات والسيرية، وحجاج جنوب شرق آسيا فهم يستمتعون بتناول الساتي والتلوردو البندان والراهو وغيرها، كذلك يحرصون على تناول المأكولات الخفيفة والأطباق السريعة التحضير مثل البطاطس المقرمشة والاندومي، بينما يتناول الحجاج العرب البروستد و الهمبرجر وعدد من الوجبات السريعة، فيما يفضّل حجاج جنوب آسيا تناول التميس والشباتي والفول والمورقي والباكورة.

وفيما تجد الحجاج السودانيين يبحثون عن أكلتهم المفضلة الويكة والكمونية والتقلية تجد آخرون قادمون من الأردن يسألون عن (المجدرة والمنسف)، وإذا أكملت مسيرتك وواصلت بحثك تجد الحجاج المصريين يقبلون على (الفول والفلافل والمحشي والكشري)، بينما الحجاج الخليجيين فلا تخلو موائدهم من الكبسة والمظبي و المندي والسليق.

وأوضح منصور بن سعيد بالبيد مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة أنه تم تأمين احتياجات موسم الحج المتعلقة بأعمال التغذية والإعاشة، وقد شكلت الإدارة العامة لصحة البيئة العديد من اللجان الرقابية الميدانية لمتابعة هذه الأنشطة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ، وذلك لضمان تهيئة الأجواء الصحية لحجاج بيت الله الحرام والمحافظة على تقديم أفضل الخدمات لهم فيما يتعلق بالصحة العامة .

وقال أن الأمانة اعتمدت عدد من المطابخ والمطاعم ومعامل الحلويات والمعجنات المؤهلة كمتعهدي تأمين إعاشة خلال موسم الحج، وبلغ عددها (168) بمكة المكرمة، وذلك بعد التأكد من الطاقات التشغيلية لتلك المحلات وتوفر كافة الاشتراطات المطلوبة بها، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة عمل للمراقبة الميدانية للتأكد من نظافة جميع هذه المحلات وتوفر الاشتراطات الصحية فيها والتأكد من سلامة العاملين وحصولهم على شهادات صحية سارية المفعول وإجراء التحاليل المخبرية لجميع العينات من المواد الغذائية بالإضافة إلى تنظيم أعمال اللجان المشاركة مع الجهات الحكومية.

ولفت بالبيد النظر إلى أن الأمانة تطبق خلال موسم الحج أعلى معايير الصحة العامة وحماية البيئة على كافة محلات ومطابخ تجهيز الأطعمة والوجبات ومتعهدي الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك قبل موسم الحج بوقت كاف، كذلك بالاستعانة بعدد من الشركاء ممثلين بالمكاتب الاستشارية البيئية المؤهلة عن طريق هيئة الأرصاد وحماية البيئة.