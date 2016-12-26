الحصيني: غداً أطول ليلة في العام وثلوج على مرتفعات تبوك خلال الأسبوع المقبل

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أفاد الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة عبدالعزيز الحصيني أن النجم الثاني من المربعانية، وهو نجم القلب بدايته غداً الأربعاء فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهو مظنة برد متى ماوافق دخوله تسرب رياح أصلها قطبي أو سيبيري.

وأضاف الحصيني أن فيه بداية غرس العنب وتقلم فيها الأشجار يمكن فيه زراعة بعض الحبوب والبقول والخضروات، مبيناً أنه يوافق دخول هذا النجم أعتدال الحرارة نهاراً مع بقاء الأجواء باردة ليلاً والصباح الباكر.

وأضاف الحصيني لـ (الجزيرة أونلاين) متوقع نهاية الأسبوع المقبل تسرب هواء بارد أصله قطبي يؤدي إلى أنخفاض في الحرارة على معظم المناطق خاصة الشمالية التي من المتوقع أن تسجل صفر وتحت الصفر والوسطى التي متوقع ان تقترب من الصفر المئوي خاصة خارج المدن ومتوقع تشكل الصقيع تسبقه أمطار على أجزاء من المملكة تصاحبها ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك.