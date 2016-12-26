الحصيني يتوقع انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل

صحيفة الجزيرة أون لاين:

توقع المبشر التربوي والباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تنخفض درجات الحرارة وسط الأسبوع المقبل على الشام وشمال المملكة.وأشار إلى أن الانخفاض يتراوح من (3 الى 5) درحات مئوية، فيما تتساقط أمطار من متوسطة الى غزيرة على سواحل الشام.

وتوقع الحصيني أن يطرأ كذلك تغيير على درجات الحراة في شمال المملكة وتنخفض من درجتين إلى ثلاث درجات في ذات الفترة، فيما ستتأثر معظم مناطق المملكة برياح مثيرة للأتربة الخفيفة خارج المدن، وربما يبدأ تشغيل سخانات المياه على المنطقة الوسطى لأول مرة هذا العام.

كما توقع كذلك أن تجدد الأمطار المتفاوتة بإذن الله على مرتفعات مكة الباحة عسير وجازان والمدينة قد تمتد على المناطق الشمالية وسط هذا الاسبوع.