الحقيبة المدرسية.. آثار سلبية ومعايير صحية

جريدة الرياض – رحاب الرميح

شدّدت معظم الدراسات على عدم حمل الطفل للحقيبة المدرسية الثقيلة، وخاصة خلال سنواته الدراسية الأولى لما لها من أضرار على سلامة وشكل العمود الفقري لدى الطفل. وأوضح طبيب قسم الطوارئ بمدينة الملك سعود الطبية د. إسماعيل السبعي، أن مع بداية العام الدراسي الجديد لا بد من التنويه إلى مسألة الحقائب المدرسية الثقيلة، وأضرارها على أطفالنا من آلام في الظهر، وربما تسبب تشوهات في العمود الفقري حيث قد تلاحظ في مرحلة الطفولة، ولكنها تظهر فيما بعد، وهناك مواصفات للحقيبة الجيدة بأن لا يزيد وزنها عن 10-15 % من وزن الطفل، وأن لا يزيد طولها عن طول الظهر، وكذلك اتباع الطرق التي من شأنها تخفيف وزن الحقيبة المدرسية من تقسيم الكتب واستغلال الحاسوب في المدرسة. كما أضاف طبيب العظام بمدينة الملك سعود الطبية د. عبدالله العيسى، أن العمود الفقري في سن السادسة والثامنة مهم في تكوين القوام للعمود الفقري. فهذه المرحلة هي المرحلة الأساسية المهمة والنمو لا زال مستمر ولهذا كان من المهم الحرص على أن تكون البنية صحيحة والإجراءات صحيحة لهذا الأمر، فحمل الحقائب الثقيلة لضرورة الذهاب للمدرسة هو سبب الأعراض على بناتنا وأبنائنا في مستوى العالم والتي منها ألم أسفل الظهر وهذا ما يعانية الأطفال ما بين 6 – 8 سنوات كذلك الألم في منطقة الكتفين للطريقة الخاطئة في حمل الحقيبة، وأما الأطفال فوق سن 8 سنوات فغالباً يشتكون من ألم العنق وأيضاً عدم الارتياح وقلة النشاط والتشتت الذهني والبدني، ويؤثر على تحصيله العلمي كل هذه الآلام بسبب حمل الحقائب الثقيلة على العمود الفقري وقد كثرت الدراسات في هذا الموضوع لحله.