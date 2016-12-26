الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات الجامعيين للتقدم على 8666 وظيفة تعليمية

صحيفة الجزيرة أون لاين:

دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التعليم الخريجين والخريجات الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل أو خارج المملكة. وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف التعليمية (8666) وظيفة مخصصة.

وبالإمكان معرفة الشروط للمتقدم والمتقدمة للوظائف التعليمية عبر الرابط :

https://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news143…