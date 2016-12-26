الخدمة المدنية تواصل استقبال طلبات الخريجات على الوظائف التعليمية

ودعت الوزارة من خلاله بالتعاون مع وزارة التعليم للخريجين والخريجات الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام، ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل أو خارج المملكة، حيث أشار الإعلان إلى أن إجمالي عدد الوظائف التعليمية 8666 وظيفة مخصصة.

ونوهت الوزارة من خلال إعلانها إلى أنها ستعلن عن أسماء المدعوات للمطابقة التي لا تعني الترشيح، خلال أسبوع من موعد انتهاء فترة التقديم، إلى جانب الكثير من تفاصيل الإعلان الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: https://eservices.mcs.gov.sa/Announcement/announcement_201701.html.