الخضروات الورقية تخفض الكولسترول وتقي من السرطان

صحيفة الجزيرة أون لاين:

تحتوي بعض أنواع الخضراوات الورقية مثل الخس والقرنبيط والكرنب على مجموعة من الفوائد الصحية المفيدة لجسم الإنسان ذكرها تقرير نشره الموقع الأمريكي “healthline”.فالخس مثلاً يحتوى على سعرات حرارية منخفضة بالإضافة إلى فيتامين “أ ” وفيتامين B6 والحديد والريبوفلافين هذه العناصر تمد الجسم بالطاقة وتحسن من أداء الجهاز العصبي.

كما يحتوى الملفوف على مضادات الأكسدة التي تحمى الجسم من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وفقدان البصر .

ويحتوي الخس والكرنب على فيتامين” C” والبروتين التي تحسن من عمل الأوعية الدموية ويعطى مرونة للبشرة ويساعد على الوقاية من أنواع السرطانات المختلفة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة .

وتناول الخضراوات الورقية سواء الخس والكرنب يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وذلك لاحتوائه على ألياف غذائية قابلة للذوبان مما يساعد على تعزيز حركة الأمعاء، كما يساعد الملفوف على تقوية الجهاز المناعي.

ويحتوي الكرنب الأحمر على مركبات قوية تسمى الأنثوسيانين ، تساعد على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب .

كما أن تناول خضراوات الورقية مثل الكرنب والخس يحد من ارتفاع ضغط الدم وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يساعد إفراز الصوديوم الزائد عن طريق البول مما يؤدى إلى انخفاض و تنظيم ضغط الدم.

وتناول الخس يساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم الذي يساعد على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب .

وتحتوي الخضروات الورقية على فيتامين K الذي يعتبر مجموعة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون التي تلعب العديد من الأدوار الهامة في الجسم.

وتنقسم هذه الفيتامينات إلى مجموعتين رئيسيتين وهما:

فيتامين K1 (فيلوكينون): مصدرها الأساسي النباتات.

فيتامين K2 (ميناكينون): مصدرها الأساسي الحيوانات وبعض الأطعمة المخمرة.

وبدون فيتامين K، فإن الدم يفقد قدرته على التجلط بشكل صحيح، مما يزيد من خطر حدوث نزيف. ويمكن تناول الخضراوات الورقية بطرق مختلفة منها نيئة أو مطبوخة، سواء بوضعه بالسلطات والحساء والطبخ .