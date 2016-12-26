الخوخ المجفف يحارب الشيخوخة ويخفض الوزن

صحيفة الجزيرة أون لاين:

الخوخ من الفواكه ذات المذاق الحلو التي يفضلها الكثير، وتعتبر الصين هي الموطن الأصلي للخوخ، ويحتوي الخوخ على العديد من العناصر الغذائية والمعادن المهمة لصحة الإنسان مثل: الفوسفور والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ويعد الخوخ المجفف من أفضل الفاكهة التي تحارب الإمساك، ومكافحة الشيخوخة المبكرة، ولا تنحصر فوائده في هذا فقط بل هناك فوائد لا تحصى لهذه الثمرة الصغيرة منها:

1-يساعد على خسارة الوزن: يحتوي الخوخ المجفف على سعرات حرارية منخفضة، وسكر أقل بنسبة 40%، كما أنه غني بالألياف الغذائية التي تشعرك بالشبع، والذي يجعله وجبة خفيفة لكبح الجوع دون أن يرفع نسبة السكر في الدم، وبالتالي فهو وجبة ممتازة لإنقاص الوزن.

2-فوائده الجمالية: يعمل الخوخ المجفف على محاربة الشيخوخة ومرونة الجلد، ويقلل التجاعيد، نظرا لأنه يحتوي على العناصر المعدنية الهامة مثل: الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وفيتامينات “إي” E ، و”سي” C، وبروفيتامين “أ”.

3-يساعد على الهضم: يعد الخوخ المجفف من العناصر المهمة لمحاربة الإمساك، حيث إنه غني بالألياف القابلة للذوبان، وتلك غير القابلة للذوبان، مما يسهل عملية الهضم.

4-عنصر مهم لصحة العظام: يحتوي الخوخ المجفف على الكالسيوم وفيتامين “دي”، اللازمان لصحة العظام والتخلص من هشاشة العظام، كما أنه غني بعنصر البورون، وكل 50 جرامًا من الخوخ المجفف، يعطي الجسم حصته الكافية من البورون.

5-يعمل على محاربة الكولسترول: يعد تناول الخوخ المجفف يوميا مهم، حيث يقلل مستوى الكولسترول السيئ LDL، مما يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.