الدخول الفلكي لموسم الشتاء.. الخميس المقبل

جريدة الرياض – القطيف – منير النمر

حدد مختص في مجال الفلك دخول فصل الشتاء فلكياً يوم الخميس المقبل الموافق 21 في تمام الساعة 07:28 مساء بتوقيت المملكة، وذكر سلمان الرمضان رئيس جمعية الفلك “الأسبق” في محافظة القطيف بأن الشمس في ذلك التوقيت الفلكي تكمل ثلاثة أرباع دورتها الظاهرية المعروفة بالدوران الحقيقي للأرض والتي بدأتها في بداية فصل الربيع. وقال: “ذلك يأذن بدخول فصل الشتاء فلكياً، إذ يكون طولها في البروج 270 درجة من مجموع 360 درجة، هي كامل الدائرة السنوية التي تقطعها مشكلة السنة الشمسية المدارية”.

وأوضح بأنه في يوم الانقلاب الشتوي تصل الشمس لأقصى ارتفاعها وقت الزوال “أذان الظهر” وتتوقف قيمة الارتفاع على العرض الجغرافي، كما يكون الظل في أقصاه ذلك الوقت، مضيفاً “في الانقلاب الشتوي تكون الشمس في برج القوس، وليس برج الجدي، كما كان الحال قبل نحو ألفي عام، وذلك بسبب مباكرة الفصول الناتجة عن حركة ترنح الأرض أثناء دورانها”، نافياً أي علاقة للانقلاب الشتوي ودخول فصل الشتاء بالحالة الجوية بصفة مباشرة، وقال: “لا يمكن حتى اعتباره ذروة الفصل في ذلك، وسبب برودة الجو هو توزيع أشعة الشمس على الأرض بدرجات مختلفة ولذلك توزع الأرض لمناطق حرارية مختلفة والمنطقة بين المدارين التي ننتمي لها هي المناطق الحارة وتصلها أشعة الشمس مائلة فلا تؤثر فيها كما في فصل الصيف حين تصل شبه عمودية، وكما لا تؤثر صيفاً في المناطق المعتدلة الباردة والمناطق الباردة شمالاً لأن أشعتها تصل مائلة، رغم أنها في أقصى ميل شمالي كما هو حال القطب الشمالي”، مشيراً إلى أن طول فصل الشتاء سيكون حتى موعد الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2018، بمدة تصل إلى 88 يوماً و23 ساعة و47 دقيقة و11 ثانية.