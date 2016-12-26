الرئيس التنفيذي لسوبارو منحنياً: نحن آسفون.. ونعتذر

العربية.نت – عماد البليك

غالباً عندما تخطئ الشركات يعتذر الرؤساء التنفيذيون بطريقة نصف مغلفة، ويقدمون قائمة من الاتهامات والأعذار التي يحاولون بها تبرير ما حصل من خطأ.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة سيارات سوبارو اليابانية، ياسويوكي يوشيناغا، فعلها بشكل مختلف تماماً ينم عن الأدب والتواضع، فقد اعتذر وهو ينحني أمام الإعلاميين بمؤتمر صحافي، في صورة أثارت انتباه الجميع، قائلاً: “نحن آسفون حقاً.. ونعتذر”.

وجاء ذلك اعتذاراً على فضيحة الشركة، حيث سحبت حوالي ربع مليون سيارة من الأسواق.

وتابع: “كنا نود أن تكون الاختبارات بشكل صحيح”.

واعترفت الشركة بأنها تقوم بعمليات تفتيش واختبارات غير دقيقة على سياراتها التي تصنع في اليابان منذ عقود، والسبب يرجع للاستعانة بأناس غير مؤهلين لهذا العمل.

وقال يوشيناغا: “لهذا السبب قد نضطر إلى استرجاع ما يصل إلى 255 ألف مركبة، بسبب الاختبارات المعيبة”.

واستدعت نيسان، في وقت سابق من هذا الشهر، أكثر من مليون سيارة محلية الصنع، بسبب الاختبارات الروتينية الخاطئة. كما أمرت الحكومة اليابانية صانعي السيارات بالتحقق من إجراءات التفتيش والاختبارات على المركبات.

وتصل كلفة هذه الاستدعاءات إلى 5 مليارات ين ياباني (33 مليون جنيه إسترليني).