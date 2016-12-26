الزعاق: سهيل يطل علينا اليوم بـ(محننة الجمل)

صحيفة الجزيرة أون لاين:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والباحث الفلكي المعروف الدكتور خالد الزعاق إن اليوم هو أول موسم سهيل ويتزامن ذلك مع (محننة الجمل) وانتصاف موسم مرخيات القلايد، مشيراً إلى عدد أيامه 52 يوماً مقسمة على أربعة نجوم.وأوضح أن النجم الأول من سهيل ومدته ثلاثة عشر يوماً يغرف من حوض الصيف والثلاثة الباقية تغرف من حوض الخريف بما يسمى عند العامة بالصفري.

وأوضح الزعاق أن نجم سهيل نجم عملاق وأكبر من الشمس بمراحل وعمره 27 مليون سنة ويبعد عنا 310 سنة ضوئية، ومعنى ذلك أن الضوء الذي نشاهده الآن مرسله لنا من 310 سنة.

وأشار إلى أنه وخلال الأيام الأولى من موسم سهيل، تكون الحرارة استنفذت كل ما في وسع أجساد الإبل فيحن الجمل إلى شرب الماء، ولهذا يطلقون عليها بـ(محننة الجمل).

وقال: “يكون موسم سهيل حارًا في البداية وموارد الماء تفقد نصفها عند ظهوره، ويغور ماء الحسيان والعقل بسبب حرارة القيظ وفي النجم الثاني يبدأ الماء (يمز)”

وأضاف: “ويعتبر موسم سهيل أول مواسم السنة السهيلية، وهي سنة شمسية، عدد أيامها 365 يوماً موزعة على فصول ومواسم السنة”.

وأوضح أنه وبدخول موسم سهيل ينكمش منخفض الهند ويقل تأثيره على بلدان الخليج وخاصة السعودية، و(تتكأكأ) الرياح الشمالية المثيرة للغبار والأتربة والسموم.

وأول ما يُشاهد موسم سهيل سكان جنوب المملكة أما شمال المملكة فلا يُشاهد إلا في أوائل شهر سبتمبر قبيل شروق الشمس في الجهة الجنوبية.

وقال إن ظهور سهيل بداية التغير الفصلي وانتهاء ريح السموم واعتدال الجو وكسر حدة الحرارة، حيث تتحسن الأجواء ويبرد الماء مساءً، ويطول الليل والظل .

وفي سهيل نودع درجات الحرارة ذات المعدلات العالمية وستنخفض في كل أسبوع ثلاث درجات في الليل، أما النهار فتنخفض من درجة لدرجة ونصف تقريباً.