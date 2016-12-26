السائحون الصينيون الأكثر إنفاقاً على مستوى العالم

«الجزيرة» – د ب أ:

خلص تقرير صيني إلى أن السائحين الصينيين يعتبرون الأكثر إنفاقاً على مستوى العالم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة»شينخوا» أن التقرير الذي أصدرته وكالة ستريب السياحية ومركز الصين والعولمة أظهر أن السائحين الصينيين أنفقوا 261 مليار دولار عام 2016 ، أي نحو 21 % من إجمالي إنفاق السائحين في العالم.

وأظهر التقرير أن عدد السائحين الصينيين ارتفع للعام الـ12 على التوالي.

وأوضح التقرير أن الصينيين قاموا بأكثر من 120 مليون رحلة خلال عام 2015، بارتفاع بنسبة 313 % مقارنة بعام 2005وكانت الأرقام التي أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2017 قد أظهرت أن السياحة عزَّزت الاقتصاد العام الماضي بعدما أدرت دخلاً بلغ اكثر من 7.6 تريليون دولار على المستوى العالمي.