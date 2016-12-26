السجن لشرطي فرنسي صفع مهاجرًا مكبل اليدين

صحيفة الجزيرة أون لاين:

حكم القضاء الفرنسي بالسجن المشدد 6 شهور بحق شرطي صفع مهاجرا في مركز احتجاز بالقرب من مدينة كاليه بشمال فرنسا. وكان المتهم ـ الذي يعمل مع شرطة الحدود ـ يتولى حراسة المهاجر حتى قاعة المحكمة بمركز الاحتجاز الإداري وقام قبل بدء الجلسة بصفع المهاجر أمام أعين كاتب المحكمة الذي قام فيما بعد بالشهادة ضده.

واستجاب القضاة بهذا الحكم لطلب الادعاء بإنزال هذه العقوبة في تلك الواقعة التي حدثت العام الماضي، لاسيما وأن المهاجر كان مكبل اليدين.

وشمل الحكم أيضا منع الشرطي المدان من حيازة سلاح لمدة خمس سنوات، فضلا عن إصدار حكم مع وقف التنفيذ بوقفه عن مزاولة وظيفة عامة لمدة عامين.