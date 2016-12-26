السعودية للكهرباء: مؤشر استهلاك الكهرباء يهدف لتوعية المشترك بقيمة الاستهلاك والاستخدام الأمثل

وذكرت الشركة أن هذه البرامج تشمل قنوات إلكترونية توعوية وكذلك أنظمة خاصة بطريقة حساب قيمة استهلاك المشترك من الطاقة الكهربائية، مثل مؤشر استهلاك الطاقة الكهربائي الذي يظهر تلقائيا بالبوابة الإلكترونية للشركة www.se.com.sa ، ويقوم بحساب قيمة الفاتورة وفقاً لاستهلاك كل مشترك، بهدف زيادة الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية.

وأضافت: أن مؤشر استهلاك الطاقة الكهربائية يُمثل جرس إنذار لبعض المشتركين الذين قد لا يطبقون معايير الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، خاصة في ظل عدم الالتزام باستخدام أجهزة منزلية موفرة للطاقة، وعدم تطبيق إجراءات ومعايير العزل الحراري، وكذلك ترك بعض أجهزة الكهربائية في وضع التشغيل دون الحاجة إليها، خاصة وأن المؤشر يمكنه حساب قيمة الفاتورة الكهربائية حتى استهلاك يصل إلى 15 ألف كيلوا وات ساعة”.

ونوهت الشركة بقنوات التواصل الاجتماعي المتعددة التي تهدف إلى سرعة التواصل مع المشتركين سواء فيما يخص المجال التوعوي أو دعم الخدمة الكهربائية أو الإشعار والاستفسار عن فواتير الاستهلاك مثل حساب العناية بالمشتركين بموقع تويتر @alkahrabacare ، و “مركز خدمة المشترك” عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، والرسائل النصية عبر الرقم الموحد (500120) على جميع شبكات الجوال بالمملكة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى في كل من البوابة الإلكترونية للشركة ، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية, وخدمة ” صديق الكهرباء” المتوفرة في تطبيق واتساب (0533991100) وحساب الخدمة بموقع توتير alkahrabafriend@.