السكري يكلف العالم مبالغ فلكية لا تتوقعها سنوياً

دبي – العربية.نت

قال خبراء في مجال #الصحة الثلاثاء إن عدد المصابين بداء السكري تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2000 وهو ما أسفر عن زيادة تكلفة علاج المرض عالمياً إلى 850 مليار دولار سنوياً.

ويعاني غالبية المصابين من النوع الثاني من مرض #السكري المرتبط بالسمنة وقلة ممارسة الأنشطة البدنية. ويزيد انتشار المرض بسرعة في الدول الأكثر فقراً حيث يتناول الناس وجبات غريبة ويتبنون أنماطاً معيشية متمدنة.

وتعني هذه الإحصاءات التي وفرها الاتحاد الدولي للسكري أن واحداً من كل 11 شخصاً من البالغين في العالم يصاب بالداء الذي يظهر عندما يرتفع السكر في الدم إلى مستويات عالية.

ويبلغ إجمالي عدد المصابين بالسكري حالياً 451 مليون شخص ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 693 مليوناً بحلول عام 2045 إذا استمرت معدلات الإصابة على منوالها الحالي.

ولا تعكس التكلفة العالية لعلاج المرض أسعار الأدوية فقط بل تشمل تكلفة علاج مجموعة من المضاعفات مثل بتر الأعضاء وأمراض العيون.