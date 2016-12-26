السلفادور.. ضبط غواصة يدوية تهرب أطناناً من الكوكايين

العربية نت – سان سلفادور – فرانس برس

ضبطت سلطات السلفادور، الخميس، قبالة سواحل هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى #غواصة_يدوية الصنع كان ركابها الأربعة ينقلون 1,681 طن من الكوكايين بقيمة 42 مليون دولار.

وقد أوقفت الغواصة في المحيط الهادئ قبالة بونتا ريمديوس في جنوب غرب البلاد، وقد أوقف ركابها الأربعة وهم ثلاثة كولومبيين ومواطن من غواتيمالا، على ما أوضحت النيابة العامة.

وقالت شرطة مكافحة المخدرات إنها المرة الأولى التي تضبط فيها الشرطة السلفادورية غواصة يدوية الصنع تستخدم لنقل مهربي المخدرات.