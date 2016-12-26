السيارة الكيميائية “سديم” تحصد المركز الثاني لجائزة “أفضل تصميم”
في ثاني مشاركاتها العالمية بـ”سان فرانسيسكو”
“عكاظ” (الدمام)
فاز فريق السيارة الكيميائية سديم(Chem-E-Car) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المركز الثاني عن محور التصميم في مسابقة عالمية أقيمت أخيراً في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، من بين ٤٢ فريقاً شاركوا في المسابقة.
وضم فريق “سديم” تسعة أعضاء هم، محمد المطوع، ومشاري المهنا، وعبد الكريم الدولة، ومعز معروف، وشفيع بيج، وكريم زاهر، وإبراهيم الضبيبان، وفهد الحربي، وزياد الغصون، تحت إشراف الدكتور باسم أبو السعود المشرف على فرع جمعية AICHE ونادي الهندسة الكيميائية بالجامعة، والدكتور محمد باشماخ رئيس قسم الهندسة الكيميائية.
واستغرق عمل الفريق عاماً كاملاً للإعداد لهذه المسابقة التي شهدت منافسة شديدة في جميع محاورها، وهي “السباق” و”التصميم” و”البوستر”.