السيارة الكيميائية “سديم” تحصد المركز الثاني لجائزة “أفضل تصميم”

في ثاني مشاركاتها العالمية بـ”سان فرانسيسكو”

واستغرق عمل الفريق عاماً كاملاً للإعداد لهذه المسابقة التي شهدت منافسة شديدة في جميع محاورها، وهي “السباق” و”التصميم” و”البوستر”.