الشتاء أكبر خطر يواجه كبار السن.. وهذه هي الأسباب

لندن – العربية.نت

يشكل فصل #الشتاء الذي يشهد هبوطاً كبيراً في درجات الحرارة وتراجعاً في عدد ساعات النهار واحداً من أكبر المخاطر التي تواجه #كبار_السن ، بحسب العديد من الدراسات الطبية والعلمية التي تكشف ارتفاع أعداد الوفيات في أوساط الكهول خلال فصل الشتاء.

واستعرضت جريدة “مترو” البريطانية في تقرير لها جملة من مخاطر فصل الشتاء التي تهدد حياة كبار السن بشكل كامل والتي توصلت إليها العديد من الدراسات والبحوث التي أجريت، لتكشف الصحيفة أن بريطانيا تسجل حالة وفاة واحدة كل سبع دقائق خلال فصل الشتاء لأشخاص كان من الممكن إنقاذهم وتجنيبهم الموت.

كما تلفت الصحيفة إلى أن فصل الشتاء يمكن أن يتسبب بجملة من الأمراض البدنية والعقلية لدى الكهول وكبار السن، فيما ينصح مختصون بـ”إبقاء روتين الحياة عادياً لدى كبار السن خلال فصل الشتاء بما في ذلك الخروج من المنزل وزيارات الأقارب والأصدقاء، وفي حالة الجو البارد التواصل مع الآخرين من خلال الهاتف أو الإنترنت”، وذلك لضمان تجنب الشعور بالوحدة والعزلة.

وحول المخاطر الصحية التي تواجه كبار السن شتاء، فإن الدراسات تشير الى أن شعورهم بالبرد يكون أقل ممن هم في مقتبل العُمر، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأمراض الأخرى المرتبطة بدرجات الحرارة المنخفضة.

وكانت السلطات الصحية في #بريطانيا أصدرت تحذيراً مؤخراً بشأن #الإنفلونزا التي يمكن أن تسببها درجات الحرارة المنخفضة، حيث قالت إن “الإنفلونزا” يمكن أن تؤدي إلى #الوفاة بالنسبة لمن تتجاوز أعمارهم الـ65 عاماً.

كما تلفت الدراسات الطبية إلى أن الشتاء يمكن أن يتسبب بالجفاف لكبار السن، خاصة الذين يعانون من الخرف أو غيره من الأمراض العقلية.

ومع هبوط درجات الحرارة فإن أغلب الأشخاص ممن هم في أعمار متقدمة يجدون صعوبة في الخروج من المنزل والتنقل، وهو ما يعني النقص في التمارين الرياضية أو الحركة اليومية المطلوبة للجسم، وهو ما دفع الكثير من الأطباء والدراسات إلى توصية الكبار باللجوء للتمارين المنزلية خلال فصل الشتاء لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن قلة الحركة ونقص التمارين الرياضية.

وتنصح منظمة (Age UK) المعنية برعاية كبار السن بممارسة التمارين الرياضية المنزلية خلال فصل الشتاء، وتضيف: “البقاء نشيطاً خلال فصل الشتاء ليس فقط أمراً ضرورياً بالنسبة للصحة العامة، وإنما يؤدي أيضا إلى توفير التدفئة اللازمة للجسم”.

وتتابع المنظمة الخيرية البريطانية التي يستفيد من خدماتها الآلاف من كبار السن: “عندما تكون داخل المنزل حاول ألا تظل جالساً لمدة تزيد عن الساعة، وإنما تحرك وامشِ داخل المنزل بين الحين والآخر، وإذا كان المشي صعباً فبإمكانك القيام بعدد من التمارين التي يمكن القيام بها على الكرسي”.

يشار إلى أن كبار السن يعتبرون أكثر تأثراً بالأمراض العضوية، إضافة إلى أنهم أكثر حساسية من الناحية النفسية تجاه الوحدة والعُزلة والشعور بغياب الأقارب والأصدقاء.