الشرطة السويدية تحقق في إحراق متعمد لمسجد بمدينة أوريبرو غرب ستوكهولم

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ذكرت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، أنها تشتبه في أن الحريق الذي اندلع ليلاً وأسفر عن إلحاق أضرار بمسجد في مدينة أوريبرو غرب ستوكهولم، متعمد.ونقلت محطة “إس في تي” التليفزيونية عن الشرطة السويدية، القول: “إنها لم تكن على علم بتعرض المسجد لأي تهديدات محددة”.

وأوضحت الشرطة أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، إلا أن هناك أجزاء في مسجد أوريبرو قد دمرت تماماً. وتم إخطار رجال الإطفاء في نحو الساعة 02:10 صباحاً (00:10 بتوقيت جرينتش) بالأمر.

وقال المجلس المعني بشؤون المسجد في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: “استيقظنا على سماع النبأ المؤسف… لقد احترقت أجزاء كبيرة من مسجدنا “.

وأضاف البيان: “إنه اختبار عظيم بالنسبة لنا. ندعو أعضائنا إلى التحلي بالصبر”.